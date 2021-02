Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Sarabia sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 16 février 2021 à 0h15 par D.M.

Pablo Sarabia est revenu sur l’arrivée au PSG de Mauricio Pochettino, qui a pris la succession de Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel espérait aller au bout de son contrat avec le PSG et terminer la saison à Paris, mais les dirigeants en ont décidé autrement. Selon nos informations, le technicien allemand a appris son licenciement après une victoire de son équipe face au RC Strasbourg en décembre dernier de la bouche de Leonardo. Et comme indiqué par le 10 Sport.com, c’est Mauricio Pochettino qui s’est installé sur le banc du PSG. Le technicien a fait son retour à Paris et dirigera ce mardi son équipe en huitième de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone.

« Notre relation est très bonne »