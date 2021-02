Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, supporters... Un homme politique réclame la vente de l'OM !

Publié le 15 février 2021 à 23h00 par Th.B.

Alors que Jacques-Henri Eyraud a mis en place l’initiative Agora OM qui vise à redéfinir le terme de supporters, plusieurs personnalités politiques de Marseille expriment leur mécontentement à l’instar du sénateur des Bouches-Du-Rhône.

« Ce projet doit permettre à toutes celles et ceux qui aiment l’OM de s’investir pleinement pour créer et impulser un nouveau mode de supportérisme au sein de l’Institution OM » . Directeur général de l’OM, Hugues Ouvrard expliquait le fonctionnement de l’initiative Agora OM dans un communiqué publié ce lundi. Dans ledit communiqué, le message suivant était transmis aux supporters, quelque temps après les débordements à la Commanderie ou centre Robert Louis-Dreyfus. « Nous avons pris la décision de ne plus tolérer aucune violence commise par les supporters ultras. Nous le leur avons signifié par l’envoi d’un courrier de mise en demeure affirmant notre volonté de mettre fin à ces pratiques ». Avec cette mesure, le président Jacques-Henri Eyraud a pris, avec ses conseillers, la décision en un sens de redéfinir le terme de supporters, et donc à terme de se débarrasser des groupes d’ultras historiques du club phocéen. Une initiative qui ne passe pas du tout auprès du maire de Marseille Benoît Payan et du sénateur des Bouches-Du-Rhône Jeremy Bacchi notamment.

« L'OM c'est nous ! Vivement la vente de l’OM »

« Non content d'être responsable de la situation chaotique du club, Eyraud veut vider le stade de ses supporters, pour un stade aseptisé. Mais il ne sait pas que l'on éteint pas une passion. L'OM c'est nous! Vivement la vente de l’OM. Je lui adresserai un courrier dès demain » . a publié Jeremy Bacchi sur son compte Twitter . L’intervention du sénateur des Bouches-Du-Rhône changera t-elle la donne ? Réponse dans les prochaines heures…