Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane jette un froid sur son avenir !

Prêté à Arsenal jusqu'à la fin de la saison, Martin Odegaard n'est pas certain de revenir au Real Madrid l'été prochain.

Martin Odegaard était titulaire pour la première fois depuis son arrivée à Arsenal le mois dernier pour la réception de Leeds (4-2) ce dimanche. Le joueur prêté par le Real Madrid pour le reste de la saison n'a pas été décisif, mais il a tout de même su se montrer à son avantage dans le succès des Gunners face à la formation de Marcelo Bielsa. Mikel Arteta semble prêt à offrir à Martin Odegaard l'opportunité que Zinédine Zidane ne lui a jamais vraiment accordé chez les Merengue , et l'international norvégien ne semble d'ailleurs pas pressé de retourner en Espagne...

« Je ne sais pas ce qu'il va se passer »