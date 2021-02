Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Deux prétendants XXL sur un protégé de Zidane ?

Publié le 15 février 2021 à 11h00 par La rédaction

Arsenal et Manchester City auraient les yeux rivés sur Bruno Iglesias, l'un des grands espoirs du Real Madrid.

Âgé de seulement 18 ans, Bruno Iglesias semble promis à une admirable carrière. Le jeune joueur a intégré le Real Madrid en 2015, et évolue avec l'équipe réserve du club madrilène. Le milieu de terrain, que certains comparent à l'ancien joueur de l'AC Milan Kaka, est loué pour son aisance balle au pied ainsi que pour sa faculté à créer la différence, notamment en un-contre-un. Les capacités de Bruno Iglesias seraient telles qu'il aurait déjà tapé dans l'œil de plusieurs grandes équipes européennes.

Pas d'offensive prévue avant 2023 ?