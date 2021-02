Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane peut déjà oublier ce joueur de Ligue 1 !

Publié le 15 février 2021 à 7h00 par B.C.

Titulaire indiscutable au LOSC, Sven Botman serait notamment suivi par le Real Madrid. Cependant, le départ du défenseur ne serait pas d’actualité.

Avec l’avenir incertain de Sergio Ramos et les prestations irrégulières d’Eder Militao et Nacho Fernández, le Real Madrid pourrait se lancer sur les traces de plusieurs défenseurs l’été prochain. Si David Alaba apparaît comme la priorité des Merengue, cela n’empêche pas Florentino Pérez de lorgner d’autres joueurs, à l’instar de Pau Torres, Jules Koundé ou encore Sven Botman. D’après les informations divulguées par OK Diario en janvier dernier, le défenseur du LOSC serait suivi par le Real Madrid, et selon Canal +, un départ pourrait être au programme l’été prochain. L’entourage du joueur a néanmoins démenti cette révélation dans la foulée, et le club en a fait de même.

Pas de départ pour Botman ?