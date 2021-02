Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arteta a bien tenté un coup au Barça cet hiver !

Publié le 10 février 2021 à 22h30 par La rédaction

Considéré comme un indésirable par Ronald Koeman, Riqui Puig a décidé de rester au FC Barcelone cet hiver. Si l’Espagnol avait plusieurs options durant le mois de janvier, notamment Arsenal qui était très intéressé par le joueur, le joueur est finalement resté en Catalogne en vue d'une prolongation de contrat.

Alors que le FC Barcelone traverse une grave crise financière ces derniers temps, le club n’a pas réussi à récupérer un peu d’argent cet hiver. Les départs se sont fait très rares, alors que le club catalan misait sur cela afin de recruter lors du mercato. Cependant, les occasions ont été nombreuses. Considéré comme un indésirable au sein de l’effectif de Ronald Koeman, Riqui Puig aurait pu voir son avenir ailleurs qu’en Catalogne, pour pouvoir gagner un peu plus de temps de jeu. Mais même scénario que l’été dernier, le milieu espagnol a préféré rester à Barcelone pour s’y imposer. Pourtant, Riqui Puig avait plusieurs options à l’étranger, notamment en Premier League.

«Arsenal était sérieusement intéressé par Riqui Puig au tout début du mercato hivernal»