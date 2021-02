Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce sur l'avenir de Koeman !

Publié le 9 février 2021 à 23h30 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Toni Freixa s’est prononcé sur l’avenir de Ronald Koeman, arrivé cet été en Catalogne.

Le FC Barcelone va entrer dans une nouvelle ère le 7 mars prochain. Ce jour-là, le nouveau président du club sera élu, avec pour mission d’améliorer la situation de la formation blaugrana. Le prochain dirigeant devra également se pencher sur l’avenir de Lionel Messi, mais aussi sur celui de Ronald Koeman. Arrivé cet été, le technicien néerlandais pourrait déjà quitter la Catalogne et notamment en cas de victoire de Victor Font, qui souhaite placer sur le banc Xavi : « Koeman fait du bon travail et il sera l’entraîneur. J’ai parlé avec Xavi et il m’a dit que Koeman avait sa place dans le projet. Mais en fonction de comment vont les choses, Xavi pourrait être l’entraîneur ».

« Koeman ? L'entraîneur en qui nous avons confiance »