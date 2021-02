Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : PSG, Barcelone… Cette révélation à 400M€ qui vient chambouler le feuilleton Messi !

Publié le 9 février 2021 à 20h30 par B.C.

Malgré ses problèmes financiers profonds, le FC Barcelone espère conserver Lionel Messi à l’issue de la saison. Comme vous l’a indiqué le 10 Sport, l’avenir de Joan Laporta, candidat à la présidence du club culé, s’annonce déterminant dans ce dossier, d’autant que l’Espagnol de 58 ans a déjà une idée pour redresser les finances blaugrana, et ainsi offrir un nouveau bail au sextuple Ballon d’Or.

À quelques mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi fait la Une des journaux sportifs du monde entier. Ce mardi, c’est l’hebdomadaire France Football qui a consacré un dossier à l’attaquant argentin, l’illustrant avec un photomontage du joueur avec le maillot du PSG. De quoi faire grincer des dents en Catalogne, où l’on juge cela comme de la provocation. Pourtant, le club de la capitale n’est pas responsable de la publication du média français, mais les nombreuses déclarations en provenance du PSG concernant Lionel Messi ont mis le feu aux poudres ces dernières semaines. Après l’énorme appel du pied de Neymar en direction de son ancien coéquipier en décembre dernier, Leonardo a confirmé que le PSG suivait avec attention la situation de la Pulga chez les Blaugrana . Angel Di Maria, Leandro Paredes ou encore Marco Verratti ont également affiché leur envie d’évoluer avec le sextuple Ballon d’Or dans la capitale française, une arrivée qui semble réalisable puisque Lionel Messi arrive en fin de contrat avec le Barça et n’a toujours pas prolongé. D’après nos informations, un homme va toutefois jouer un rôle déterminant dans ce dossier : Joan Laporta. L’ancien président brigue un troisième mandat à la tête du FC Barcelone et apparaît comme le grand favori des élections qui se tiendront le 7 mars. Contrairement à Josep Maria Bartomeu, Laporta entretient une excellente relation avec Lionel Messi, qui n’hésitera pas à reconsidérer une prolongation au Barça en cas de victoire. Certains se demandent déjà comment le club culé pourra financer le nouveau bail de la star argentine, tant la dette est profonde du côté du Camp Nou, mais dans le camp Laporta, on a déjà tout prévu.

Le camp Laporta a un plan pour récupérer 400M€ d’ici 2025