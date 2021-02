Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va connaître un nouvel échec à 42M€ !

Publié le 9 février 2021 à 23h10 par La rédaction

Intéressé par Dayot Upamecano, le PSG va devoir tirer un trait sur l’international français. Le défenseur hésiterait entre le Bayern Munich, Liverpool et Chelsea.

Le PSG suit Dayot Upamecano depuis de nombreux mois. Comme annoncé par le 10 Sport le 21 juillet dernier, Leonardo apprécie les qualités du défenseur du RB Leipzig et aurait continué de le superviser dans l’optique du prochain mercato estival. Mais la concurrence est rude dans ce dossier puisque le Bayern Munich et plusieurs clubs de Premier League se sont positionnés comme l’avait indiqué son agent. « H. Salihamidzic fait un réel effort et a trouvé la bonne température. Sinon, seule la Premier League est en course. Il y a encore deux grands clubs en Angleterre. Nous déciderons bientôt » avait déclaré il y a quelques jours Volker Struth dans un entretien à Sport1 .

Le PSG serait hors course pour Upamecano