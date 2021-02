Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maurizio Sarri a fait une grosse annonce en interne !

Publié le 9 février 2021 à 22h10 par B.C.

Courtisé par l’OM, Maurizio Sarri est également dans les petits papiers du Napoli pour succéder à Gennaro Gattuso. Cependant, l’entraîneur italien aurait déjà repoussé les avances d’Aurelio De Laurentiis.

Comme annoncé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est le grand favori pour prendre la succession d’André Villas-Boas à l’OM, et l’intérêt est réciproque. Ce lundi, l’un de ses assistants a indiqué à RMC que Sampaoli voulait venir à Marseille, mais rien n’est encore fait. Le média français a confirmé que l’OM avait également pris contact avec d’autres entraîneurs, et le nom de Maurizio Sarri est notamment ressorti. Selon nos informations, l’Italien n’est pas emballé par une arrivée en cours de saison dans la cité phocéenne, et il ne semble pas davantage motivé à l'idée de retourner au Napoli.

Sarri ne veut pas de l’OM, ni du Napoli