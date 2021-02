Foot - OM

OM - Clash : Eyraud fait un pas vers les supporters après les violences à la Commanderie !

Publié le 15 février 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Plus de quinze jours après les débordements constatés à la Commanderie suite l’invasion de plusieurs centaines de supporters, l’OM a décidé de faire un pas vers eux en annonçant une nouvelle initiative.

Le 30 janvier dernier, alors que l’OM s’apprêtait à recevoir Rennes au Vélodrome le soir-même, plusieurs centaines de supporters phocéens ont pénétré illégalement dans l’enceinte de la Commanderie pour faire part de leur grande colère envers la direction. Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, était notamment la cible de ces individus qui ont provoqué des dégâts majeurs au sein du centre d’entraînement. La conséquence de longs mois de désaccords entre les supporters phocéens et leur direction, et suite à ces évènements pour le moins regrettables, l’OM a décidé de prendre le taureau par cornes…

L’OM tente une approche avec les supporters

Via un communiqué diffusé ce lundi, l’OM officialise le lancement d’une initiative de concertation avec les supporters, appelée l’ Agora OM . Le club annonce la mise en place de « groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets » afin que « direction et supporters s’unissent dans la définition du supportérisme ». Hugues Ouvrard, le Directeur général de l’OM, prend la parole à ce sujet : « Ce projet doit permettre à toutes celles et ceux qui aiment l’OM de s’investir pleinement pour créer et impulser un nouveau mode de supportérisme au sein de l’Institution OM. Nous nous engageons à proposer cette initiative aux Marseillais et attendons avec impatience les fruits de cette grande concertation, que nous nous honorerons d’accompagner pour que ces projets prennent forme rapidement et durablement. Nous nous engageons auprès des Marseillais à ce que cette concertation aboutisse à des mesures concrètes pour nos supporters, en préservant la ferveur, la passion et en conservant un prix des billets en virage parmi les plus accessibles de ceux des plus grands clubs européens ». Un premier pas qui a donc pour but d’apaise les tensions après les débordements de la Commanderie…

Suffisant pour redonner du crédit à Eyraud ?