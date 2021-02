Foot - OM

OM - Clash : Mourad Boudjellal lâche encore un énorme tacle à Eyraud !

Publié le 13 février 2021 à 12h15 par T.M.

Depuis qu’il s’est montré intéressé par le rachat de l’OM, Mourad Boudjellal a Jacques-Henri Eyraud dans le collimateur. Et c’est toujours pas fini puisque le nouveau patron du Hyères FC en a rajouté une couche.

En 2016, suite au rachat de l’OM par Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud a été nommé président du club phocéen. Chargé de mené à bien l’OM Champions Project, il ne fait clairement pas l’unanimité aujourd’hui sur la Canebière. Actuellement, Eyraud semble même être l’homme le plus détesté à Marseille. En colère, les supporters de l’OM n’avaient d’ailleurs hésité à exprimer leur mécontentement lors des débordements à La Commanderie. Et parmi ses ennemis, le président marseillais compte notamment Mourad Boudjellal, lui qui rêvait notamment de prendre la place de président en cas de rachat. Depuis plusieurs mois, celui qui est désormais à la tête du Hyères FC multiplie les tacles à l’encontre de Jacques-Henri Eyraud. Et ce vendredi, pour Winamax TV, il en a encore remis une couche.

« Jacques-Henri Eyraud c’est la pucelle de Marseille »