Foot - OM

OM - Polémique : Hatem Ben Arfa glisse un tacle à Villas-Boas !

Publié le 12 février 2021 à 16h10 par La rédaction

Présent en conférence de presse ce vendredi, Hatem Ben Arfa a été interrogé sur la situation compliquée de l’OM et n’a pas hésité à adresser un petit tacle à André Villas-Boas.

Le 2 février dernier, André Villas-Boas prenait tout le monde de court en annonçant son départ. Une décision qui fait suite au recrutement d’Olivier Ntcham, choisi par Pablo Longoria pour remplacer Morgan Sanson, mais qui ne rentrait pas dans les plans du Portugais. Devant les médias, Villas-Boas n’avait pas hésité à exprimer son désaccord et avait confié qu'il avait posé sa démission : « En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat. Je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision ». Une sortie qui n’a pas plu à Hatem Ben Arfa.

« Ça me laisse dubitatif de voir la façon dont le coach a critiqué les joueurs »