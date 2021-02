Foot - OM

OM - Polémique : Le clan Germain revient sur les accidents avec les supporters !

Publié le 7 février 2021 à 21h45 par La rédaction

Bruno Germain, ancien joueur de l’OM et père de Valère Germain, s’est exprimé au sujet des récents débordements au centre d’entrainement marseillais.

De l’eau est passée sous les ponts, mais le traumatisme semble être toujours là. Une semaine après les accidents à La Commanderie, l’Olympique de Marseille s’apprête à affronter le Paris Saint-Germain dans l’un des matchs les plus attendus de l’année. D’ailleurs, le départ catastrophe d’André Villas-Boas n’a en rien arrangé les choses, alors que l’OM a tout intérêt à retrouver la victoire, afin de recoller avec le wagon de tête dans le classement de Ligue 1.

« Ils ont été secoués mentalement »