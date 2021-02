Foot - OM

OM - Polémique : L'énorme sortie de Benedetto sur les incidents à la Commanderie !

Publié le 12 février 2021 à 19h10 par La rédaction

En pleine crise, l'OM a dû faire face à des débordements engendrés par la colère de ses supporters. Un évènement marquant sur lequel est revenu Dario Benedetto.

Enchaînant des résultats très peu satisfaisants, un changement d'entraîneur en cours de saison et des rumeurs concernant l'avenir de Frank McCourt à la tête du club, l'Olympique de Marseille traverse une période extrêmement compliquée. Sans oublier que ces évènements en appellent d'autres, notamment du côté des supporters du club, qui n'en peuvent plus de voir l'OM s'embourber dans une telle situation. Une colère qu'ils ont affichée le 30 janvier dernier, en se réunissant devant la Commanderie pour demander le départ de Jacques-Henri Eyraud notamment. Un rassemblement qui s'était terminé en un envahissement et des dégradations du centre d'entraînement.

« C'était de la folie ! »