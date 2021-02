Foot - OM

OM - Malaise : Dario Benedetto reçoit un grand message de soutien !

Publié le 12 février 2021 à 18h10 par D.M.

Nommé entraîneur de l’OM après la mise à pied d’André Villas-Boas, Nasser Larguet a apporté son soutien à Dario Benedetto, en difficulté ces dernières semaines.

La situation est loin d’être idéale pour Dario Benedetto. L’attaquant argentin, qui peine à se montrer efficace depuis le début de la saison, doit faire face aussi à la concurrence d’Arkadiusz Milik, arrivé durant ce mois de janvier à l’OM en provenance du Napoli. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien joueur de Boca Juniors n’a pas caché ses difficultés actuelles. « Moins fort cette saison ? Je suis d'accord. C'est lié au rendement de l'équipe, et moi aussi je suis dans une mauvaise passe. Je dois progresser au niveau individuel. Plus discret sur le terrain ? Oui je suis d'accord. C'est une question de confiance. Je sais que je dois donner davantage. Ce n'est pas simple pour moi et l'équipe en ce moment, mais on travaille dur » a déclaré Benedetto.

« Je veux qu'il retrouve cette confiance »