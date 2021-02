Foot - OM

OM - Malaise : Le gros mea culpa de Benedetto sur son niveau de jeu !

Publié le 12 février 2021 à 13h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Très en vue la saison passée, Dario Benedetto peine à retrouver un bon rendement depuis plusieurs mois avec l’OM. Le buteur argentin, parfaitement conscient de ses difficultés, lâche ses vérités à ce sujet et met également l’accent sur la mauvaise dynamique collective.

Si l’OM a réussi à retrouver le haut de tableau en Ligue 1 l’an passé, il le doit notamment à la très bonne gestion tactique d’André Villas-Boas, mais également au rendement de certains éléments offensifs qui affichaient à l’époque un très bon niveau de jeu. C’est notamment le cas de Dario Benedetto, auteur de 11 buts en Ligue 1 durant cet exercice 2019-2020 pour sa première saison en Europe, et l’OM semblait avoir enfin trouvé son grand attaquant. Mais ces derniers mois, le buteur argentin doit faire face à de sérieuses difficultés, et son rendement de la saison passée est déjà très loin. Et Benedetto ne s’en cache pas…

« Je suis dans une mauvaise passe »

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, Dario Benedetto a volontiers reconnu sa mauvaise saison avec l’OM, et l’ancien joueur de Boca Juniors évoque des responsabilités individuelles mais également collectives pour justifier cette période de doutes : « Moins fort cette saison ? Je suis d'accord. C'est lié au rendement de l'équipe, et moi aussi je suis dans une mauvaise passe. Je dois progresser au niveau individuel. Plus discret sur le terrain ? Oui je suis d'accord. C'est une question de confiance. Je sais que je dois donner davantage. Ce n'est pas simple pour moi et l'équipe en ce moment, mais on travaille dur », a indiqué Benedetto, qui espère donc pouvoir retrouver rapidement tout son capital-confiance pour redresser la barre avec l’OM. Mais il va pourtant devoir faire face à une autre difficulté…

Milik ne vas pas l’aider

En effet, durant le mercato de janvier, l’OM avait mis le paquet pour attirer un nouveau buteur, et c’est finalement Arkadiusz Milik qui a débarqué. Prêté par Naples avec option d’achat, l’international polonais a déjà frappé fort puisqu’il avait marqué à Lens pour sa première (et unique) titularisation à la pointe de l’attaque de l’OM. Dario Benedetto va donc devoir redoubler d’efforts s’il souhaite conserver sa place de titulaire dans les mois à venir, et cela passera avant tout par de meilleures performances et une finition plus optimale devant le but. Pour rappel, il ne compte que 4 réalisations en Ligue 1 depuis le début de la saison…