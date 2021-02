Foot - OM

OM : Nouveau coup dur pour Larguet...

Publié le 11 février 2021 à 23h05 par La rédaction

Alors que l’OM devra faire sans Dimitri Payet, Jordan Amavi, Arkadiusz Milik et Alvaro Gonzalez contre Bordeaux ce dimanche, un nouveau joueur viendrait se joindre à la liste. Duje Caleta-Car ne devrait pas faire partie du déplacement en Gironde.