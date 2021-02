Foot - OM

OM - Polémique : Les vérités de Longoria sur les incidents à la Commanderie !

Publié le 9 février 2021 à 21h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria est revenu sur les incidents survenus à la Commanderie le 30 janvier dernier.

L’OM traverse décidément une saison compliquée, remplie d’incertitudes. Auteur d’une première partie de saison moyenne, le club marseillais a perdu ces derniers jours André Villas-Boas et doit également faire face aux rumeurs sur l’avenir de Frank McCourt à la tête de la formation phocéenne. Par ailleurs, l’OM doit affronter la colère de certains de ses supporters, qui s'étaient réunis le 30 janvier dernier devant la Commanderie afin de demander le départ de Jacques-Henri Eyraud. La manifestation avait mal tourné puisque certaines personnes avaient pénétré au sein du centre d’entraînement et avaient dégradé les lieux.

« C’était fort mais je suis une personne très froide »