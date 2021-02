Foot - Mercato - OM

OM - Malaise : Eyraud s'apprête à prendre une incroyable décision avec les supporters !

Publié le 15 février 2021 à 22h00 par B.C.

Alors que la situation est déjà très tendue entre les fans et les dirigeants de l’OM, le club a décidé de mettre en demeure des associations de supporters et menace de rompre la convention sur les abonnements suite aux débordements survenus à la Commanderie.

Plusieurs jours après les débordements survenus à la Commanderie, l’OM a décidé de contre-attaquer. Le club phocéen a déjà annoncé ce lundi le lancement d’un projet nommé « Agora OM » afin de mettre en place des « groupes de travail, de plateformes d’échange d’idées et d’appels à projets . » « Ce projet doit permettre à toutes celles et ceux qui aiment l’OM de s’investir pleinement pour créer et impulser un nouveau mode de supportérisme au sein de l’Institution OM. (…) Nous nous engageons auprès des Marseillais à ce que cette concertation aboutisse à des mesures concrètes pour nos supporters, en préservant la ferveur, la passion et en conservant un prix des billets en virage parmi les plus accessibles de ceux des plus grands clubs européens », s’est réjoui Hugues Ouvrard, directeur général du club phocéen. Les supporters de l’OM se sont montrés beaucoup moins enthousiastes, comparant notamment ce programme au Plan Leproux mis en place par le PSG en 2010 pour écarter ses Ultras. Et le club phocéen ne s’est pas arrêté là…

L’OM met en demeure ses supporters