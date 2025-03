Pierre Ménès : L'annonce qui va faire bondir Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après les insultes reçues au Parc des Princes, Adrien Rabiot et sa mère Véronique n'ont pas hésité à pointer du doigt Nasser Al-Khelaïfi, tenu responsable du comportement des supporters du PSG. Des attaques que Pierre Ménès peinent à comprendre, ce qui va clairement à contre-courant des analyses de Daniel Riolo, très critique à l'égard du président du PSG.

Insulté pour son grand retour au Parc des Princes, Adrien Rabiot a répliqué sur les réseaux sociaux en pointant notamment du doigt Nasser Al-Khelaïfi : « Insulter une mère, et un père décédé... Tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (al-Khelaïfi, le président du PSG), tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ça ne s'achète pas ». Quelques heures plus tard, c'est sa mère, Véronique qui a surenchéri. « On est dans un monde de business, de fric, et plus personne ne veut prendre position parce que tout le monde a peur du PSG. C’est ça la vérité. Tout le monde a peur du PSG. Levez-vous, parlez. Même vous les journalistes! Il faut prendre position, et appeler un chat, un chat », lâchait-elle au micro de La Chaîne L'EQUIPE.

Scandale au PSG - Véronique Rabiot : Le SMS inattendu !

➡️ https://t.co/l2LXVYZVQx pic.twitter.com/5pwBcWmZAu — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 18, 2025

Pierre Ménès monte au créneau pour Al-Khelaïfi

Dans sa vidéo sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a toutefois estimé que les accusations portées sur Nasser Al-Khelaïfi étaient injustes : « Là où je ne comprends pas bien Adrien Rabiot, c’est quand il vient nommément attaquer Nasser Al-Khelaifi. Je ne vois pas bien en quoi Nasser est responsable des insultes du CUP et d'une partie du Parc des Princes à l'encontre d'Adrien Rabiot. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui Nasser Al-Khelaifi est responsable de tout dans le football français, mais je trouve là que c'est quand même lui faire endosser un costume un peu trop grand ».

Des propos très différents de ceux de Daniel Riolo

Un analyse qui ne devrait pas plaire à Daniel Riolo. Le journaliste de RMC est effectivement très critique à l'égard de Nasser Al-Khelaïfi et dans le gars de l'affaire Rabiot, il en avait d'ailleurs rajouté une couche : « Il y a une faillite morale, économique et politique dans notre football en ce moment, depuis quelques années, qui est absolument incroyable. Notre football est aux mains d'un club et d'un boss qui dirigent tout, en mode mafieux. C'est un scandale monumental. Et je n'invente pas: si madame Rabiot dit que tout le monde a peur du PSG ce n'est pas pour rien! J'ai dit la même chose il y a trois semaines. Le projet que j'avais engagé, que j'avais dû arrêter. Et quand Adrien Rabiot fait un post Instagram pour dire qu'il vise Nasser, alors qu'il le sait bien que ce n'est pas Nasser qui a écrit les banderoles. Pourquoi il fait ça? Pourquoi Mbappé fait la même chose? Arrêtez de croire que l'on tombe dans le complot ». Autrement dit, Pierre Ménès et Daniel Riolo sont clairement en désaccord à ce sujet.