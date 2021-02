Foot - Mercato

Mercato : Thomas Tuchel vit un calvaire à Chelsea…

Publié le 16 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Nommé entraîneur de Chelsea le 26 janvier dernier, Thomas Tuchel semble revivre sur le plan sportif après avoir été remercié par le PSG à Noël. Cependant, son nouveau poste affecte considérablement sa vie personnelle.

Après deux ans et demi passés à la tête de l’effectif du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel a été remercié dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020, soit près de six mois avant l’expiration de son contrat. Dans la foulée de son licenciement, l’entraîneur allemand a été lié à de nombreuses formations de Premier League dont Arsenal et Manchester United. Finalement, c’est à Chelsea que Tuchel a rebondi après que les Blues aient décidés de tourner la page Frank Lampard. Néanmoins, tout n’est pas parfait du côté de Londres pour Thomas Tuchel en raison de sa situation personnelle.

« Sur le plan familial, c'est assez triste »