Mercato - Real Madrid : La presse espagnole lâche une grosse bombe sur l'avenir de Zidane !

Publié le 16 février 2021 à 8h30 par A.C. mis à jour le 16 février 2021 à 8h50

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, Zinedine Zidane aurait été contacté par l’un des plus grands clubs d’Europe.

La position de Zinedine Zidane s’est fragilisée ces derniers mois. Champion d’Espagne en titre, le Real Madrid déçoit et forcément, le Français est désigné comme le premier coupable. Ainsi, la presse madrilène parle de plus en plus d’un départ à la fin de la saison, à un an du terme de son contrat. Zidane ne devrait vraisemblablement pas avoir beaucoup de mal à trouver un endroit où rebondir, puisqu’il est lié à plusieurs clubs, mais également à l’équipe de France.

La Juventus prépare le terrain pour Zidane