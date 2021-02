Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real Madrid… Le feuilleton Sergio Ramos bientôt bouclé ?

Publié le 16 février 2021 à 11h10 par B.C.

Annoncé sur le départ, Sergio Ramos privilégie toujours un avenir au Real Madrid. Les relations entre les deux camps se seraient d’ailleurs améliorées ces derniers jours, de quoi faire renaître l’optimisme en interne.

Libre à l’issue de la saison, Sergio Ramos se rapproche dangereusement d’un départ. Les négociations pour sa prolongation sont au point mort, et certains en Espagne n’hésitent à indiquer que le départ du défenseur est déjà acté. Ce dimanche soir, dans la célèbre émission El Chiringuito , Josep Pedrerol s’est notamment montré catégorique pour l’avenir de Sergio Ramos : « Je ne vois aucune possibilité pour que Sergio Ramos reste au Real Madrid. (…) Sergio Ramos s’en va, il s’en va. La grande question est de savoir quand il dira qu’il s’en va, et où il s’en ira. » Pourtant, d’autres médias expliquent qu’il y a encore une chance de voir l’international espagnol prolonger au Real Madrid, d’autant que le dialogue est renoué entre les deux parties.

Relations apaisées entre Ramos et le Real, une réunion programmée