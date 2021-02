Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Riolo fracasse la piste Messi !

Publié le 17 février 2021 à 13h15 par A.C.

Daniel Riolo semble persuadé que le Paris Saint-Germain n’a aucunement besoin de Lionel Messi, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine dans seulement quelques mois.

Ce mardi, la star montante du football mondial a croisé l’astre vieillissant. Kylian Mbappé a été éblouissant, avec un triplé qui permet au Paris Saint-Germain de rêver d’une qualification hypothéquée dès le huitième de finale aller (1-4). De l’autre côté, Lionel Messi n’a été que l’ombre de lui-même. A l’image d’un FC Barcelone en perdition, le sextuple Ballon d’Or était méconnaissable sur la pelouse du Camp Nou... de quoi donner des idées aux dirigeants du PSG ?

« Il faut qu’ils changent d’avis et qu’ils ne le prennent pas »