Mercato - Barcelone : Un départ à cause du PSG ? La réponse de Ronald Koeman !

Publié le 17 février 2021 à 9h30 par A.D.

Mardi soir, le FC Barcelone a été sèchement battu par le PSG à domicile en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré tout, Ronald Koeman ne compte pas abandonner le navire catalan à cause de cette lourde défaite, et il l'a bien fait savoir.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone à la fin de la dernière saison, Ronald Koeman avait un gros test ce mardi soir. Pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Barça a accueilli le PSG ce mardi soir au Camp Nou. Et la rencontre ne s'est pas bien passée du tout pour les hommes de Ronald Koeman. Après avoir ouvert le score sur un pénalty de Lionel Messi, les Catalans ont sombré et ont encaissé quatre buts, dont un triplé de Kylian Mbappé (Barcelone 1-4 PSG). Alors que le Barça ira à Paris le 10 mars avec trois buts de retards, Ronald Koeman s'est prononcé sur sa situation. Et comme l'a expliqué clairement le coach blaugrana, il n'est pas question pour lui de penser à un départ à cause de cette déroute face au PSG.

«C'est fou de dire que je ne veux pas continuer à cause d'une défaite»