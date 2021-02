Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 17 février 2021 à 8h45 par A.C.

Actuellement prêté par Everton, Moise Kean semble réellement s’épanouir au Paris Saint-Germain. Et l'attaquant italien a fait le point sur son avenir...

Il a été l’un des coups de dernière minute de Leonardo. En difficulté depuis un an en Angleterre, Moise Kean est arrivé au Paris Saint-Germain en prêt, en provenance d’Everton. Et il n’a pas tardé à se faire une place ! Profitant de nombreuses blessures de Mauro Icardi, l’Italien a enchaine les titularisations sous Thomas Tuchel, mais sa situation a changé avec l’arrivée de Mauricio Pochettino. Pourtant, en l’absence d’Angel Di Maria, l’attaquant de 20 ans a retrouvé le onze titulaire pour l’un des grands rendez-vous de l’année face au FC Barcelone... et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a répondu présent, puisqu’il est l’un des joueurs de la rencontre, avec Kylian Mbappé !

« La Juventus restera toujours mon club de cœur, mais le PSG... »