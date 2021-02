Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec Sampaoli, Longoria fait-il le bon choix ?

Publié le 17 février 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que Jorge Sampaoli semble se rapprocher de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria fait-il le bon choix en misant sur le technicien argentin ?

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité de l'Olympique de Marseille pour remplacer André Villas-Boas. Il y a deux semaines, le Lusitanien annonçait effectivement sa volonté de partir avant d'être mis à pied dans la foulée par sa direction. En attendant, Nasser Larguet, directeur du centre de formation de l'OM assure l'intérim, mais l'arrivée de Sampaoli semble se confirmer. Foot Mercato a ainsi dévoilé l'existence d'un accord entre l'OM et le technicien argentin basé sur un contrat allant jusqu'en juin 2023. Mais Pablo Longoria a-t-il fait le bon choix ?

Sampaoli le bon choix ?

La question va rapidement se poser du côté de l'OM puisque la carrière de Jorge Sampaoli a été faite de hauts et de bas, mais surtout, il n'a connu qu'une seule expérience en Europe, à savoir au Séville FC lors de la saison 2016-2017. Il a enchaîné avec un passage très délicat sur le banc de la sélection argentine avant de rebondir à Santos et à l'Atlético Mineiro au sein du Championnat brésilien. Malgré tout, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, l'OM a essuyé trois refus avant de se concentrer sur Jorge Sampaoli. Ainsi, Lucien Favre, Rafael Benitez et Maurizio Sarri ont décliné les propositions de Pablo Longoria. Reste désormais à savoir si Jorge Sampaoli réussira enfin à s'imposer enfin en Europe sur le banc de l'OM où son mentor Marcelo Bielsa a laissé une trace indélébile.



Selon vous, l'OM a-t-il raison de miser sur Sampaoli ?