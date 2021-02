Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'énorme révélation d'Aulas sur le transfert de Depay !

Publié le 17 février 2021 à 20h00 par La rédaction

Jean-Michel Aulas a admis qu'il n'était pas certain de pouvoir conserver Memphis Depay la saison prochaine, et a reconnu l'intérêt du FC Barcelone pour l'international néerlandais.

S'il n'y a désormais plus aucun doute quant au fait que Memphis Depay terminera la saison actuelle à l'OL, l'incertitude reste de mise concernant la saison prochaine. L'attaquant arrive en fin de contrat avec Lyon, ce qui lui offre dès à présent la possibilité de s'engager avec l'équipe de son choix. Le FC Barcelone, le Borussia Dortmund et la Juventus ont tous affiché leur intérêt pour l'international néerlandais, mais Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, rêve de le garder à Lyon...

«On l’a aidé pour aller à Barcelone, mais ce n’était pas possible sur le plan économique»