Mercato - OL : Aulas annonce la couleur pour Rudi Garcia

Publié le 17 février 2021 à 15h20 par La rédaction

Auteur d’une très bonne saison jusque-là, l’OL de Rudi Garcia a encore toutes ses chances dans la course au titre. Et le président du club lyonnais pourrait bien reconduire le technicien français si certains objectifs sont atteints en fin de saison.