Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid est mal embarqué pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 février 2021 à 14h30 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 17 février 2021 à 14h32

Désireux de recruter au plus vite Kylian Mbappé dont l’’avenir au PSG est encore très incertain, le Real Madrid semble contraint de se faire une raison au fil des semaines qui défilent. Et surtout après la démonstration de l’attaquant français mardi soir face à Barcelone…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé suscite de nombreuses interrogations quant à son avenir. En effet, l’international français intéresserait plusieurs cadors étrangers sur le marché des transferts depuis maintenant plusieurs années, à commencer par le Real Madrid, qui lorgne d’ailleurs sur Mbappé depuis son époque monégasque. Toutefois, en cette période de Covid-19 qui impacte fortement les finances mondiales et alors que le PSG devrait réclamer au minimum 150M€ pour envisager une vente de son protégé l’été prochain s’il était amené à ne pas prolonger, ce dossier semble se compliquer.

Mbappé répond fermement à la presse espagnole

Mardi soir, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a livré une véritable démonstration contre le FC Barcelone avec un remarquable triplé. Et en fin de match, au micro de RMC Sport, l’attaquant du PSG n’a pas échappé à une question sur sa prolongation de contrat et l’intérêt du Real Madrid qui revient en boucle dans la presse espagnole : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », a indiqué Mbappé. En clair, la partie est loin d’être gagnée pour le Real Madrid, et un ancien dirigeant du club merengue confirme la tendance.

« Mbappé est plus éloigné de Madrid que jamais »