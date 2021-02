Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante de Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 17 février 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Auteur d’un remarquable triplé mardi soir contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a ensuite fait le point sur son avenir au PSG. Et l’international français reste très énigmatique sur la question d’une prolongation…

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé finira-t-il par prolonger son bail comme est sur le point de le faire son compère Neymar ? En attendant de fixer son avenir, l’attaquant tricolore a rendu une copie quasi-parfaite mardi soir sur la pelouse du FC Barcelone, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (victoire 4-1). Auteur d’un remarquable triplé, Mbappé a lavé l’affront de la remontada subi par le PSG en 2017 face au Barça, et il a enfin été remarquable dans un grand choc européen avec le club de la capitale. Suffisant pour envisager une prolongation de contrat ?

« Ce serait con de jouer son avenir sur un match »