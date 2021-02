Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti à l'origine d'un des plus gros coups de QSI ?

Publié le 17 février 2021 à 7h15 par A.M.

Ancien agent de Marco Verratti, Donato Di Campli assure que sans Carlo Ancelotti, le milieu de terrain italien n'aurait peut-être pas rejoint le PSG en 2012.

Lorsque QSI rachète le PSG en 2011, l'ambition est claire, à savoir faire grandir le club de la capitale pour rivaliser avec le cador européen en Ligue des Champions. Pour cela, plusieurs grandes stars débarquent, mais également de jeunes talents prometteurs. C'est notamment le cas de Marco Verratti recruté pour 10M€ alors qu'il évoluait en Serie B à Pescara. Son ancien agent, Donato Di Campli, raconte d'ailleurs que Carlo Ancelotti est l'un des principaux acteurs de ce transfert.

«Si Marco est au PSG c’est grâce au fait que Carlo était là»