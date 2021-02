Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces énormes confidences sur l'arrivée de Marco Verratti !

Publié le 16 février 2021 à 18h10 par T.M.

En 2012, Leonardo a eu le nez creux en allant chercher Marco Verratti à Pescara. Ancien agent de l’Italien, Donato Di Campli est revenu sur ce transfert.

Au milieu de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, Marco Verratti était la grande surprise du recrutement du PSG en 2012. Pour l’Italien, Leonardo a surpris tout le monde en allant le chercher en Serie B, à Pescara, n’hésitant pas à débourser près de 12M€ dans cette opération. Alors que ce gros pari en a intrigué plus d’un à l’époque, force est de constater qu’il porte aujourd’hui puisque Verratti est aujourd’hui l’un des cadres du PSG. Pourtant, convaincre le Petit Hibou était loin d’être gagné comme l’a révélé ce mardi son ancien agent, Donato Di Campli.

« Au PSG, il ne voulait pas y aller »