Mercato - OM : Gros coup de froid pour l’avenir de Balerdi et Cuisance ?

Publié le 16 février 2021 à 15h45 par T.M.

Actuellement, Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance sont prêtés avec option d’achat à l’OM. Et cela est loin d’être acquis que les deux joueurs restent sur la Canebière la saison prochaine…

Devant faire avec des moyens limités, l’OM a dû redoubler d’ingéniosité pour se renforcer. Ainsi, depuis l’été dernier, le club phocéen privilégie avant les prêts, notamment avec option d’achat. C’est sous cette forme que Leonardo Balerdi et Michaël Cuisance ont posé leurs valises sur la Canebière l’été dernier en provenance du Borussia Dortmund et du Bayern Munich. Contre 14 et 18M€, le montant de leur option d’achat, l’Argentin et le Français pourraient donc devenir des joueurs de l’OM à part entière. Mais reste à savoir quelle décision prendra la direction phocéenne à ce sujet et cela serait loin d’être gagné.

Balerdi et Cuisance pas conservés ?