Mercato - PSG : Zubizarreta interpelle Leonardo pour Lionel Messi !

Publié le 16 février 2021 à 17h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi a mis Leonardo en situation d'alerte. Selon Andoni Zubizarreta, ancien du Barça et de l'OM, le directeur sportif du PSG a raison de tenter sa chance pour La Pulga.

Engagé jusqu'au 30 juin, Lionel Messi se rapprocherait dangereusement d'un départ du FC Barcelone. Alors qu'il a souhaité quitter le Barça l'été dernier, l'international argentin peut négocier avec le club de son choix pour un départ libre et gratuit en fin de saison, et ce, depuis le 1er janvier. Dans le doute quant à son avenir, Lionel Messi voudrait connaitre l'identité du futur président du FC Barcelone avant de sceller définitivement son avenir en fin de saison. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Lionel Messi compte prolonger avec le Barça si Joan Laporta venait à être élu. Alors que le PSG serait prêt à tendre les bras à La Pulga en cas de départ, Andoni Zubizarreta a lâché ses vérités sur ce feuilleton.

«Si j'étais directeur sportif du PSG, je m'intéresserais à Messi»