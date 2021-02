Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos prêt à imiter Messi ? La réponse !

Publié le 16 février 2021 à 15h00 par A.C.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos semble avoir les idées claires sur son avenir.

Cet été, une page devrait se tourner au Real Madrid. Au club depuis 2005, Sergio Ramos se retrouve à seulement quelques mois de la fin de son contrat et pour le moment, une prolongation ne semble pas être envisagée. D'ailleurs, plusieurs sources en Espagne assurent que le président Florentino Pérez souhaiterait le laisser filer, afin d’entamer un tout nouveau projet basé sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Pour le remplacer, El Chiringuito a récemment parlé de Jules Koundé, qui réalise d’excellentes choses au FC Séville cette saison.

« Ramos a un atout dans sa manche, qui est d'envoyer un burofax à Madrid, mais cela ne se produira pas »