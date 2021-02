Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Le clan Kita répond au projet de Landreau !

Publié le 16 février 2021 à 16h15 par T.M.

Selon les dernières informations, Mickaël Landreau monterait actuellement un projet pour racheter le FC Nantes à Waldemar Kita. De quoi faire réagir au sein de la direction nantaise.

Le FC Nantes va-t-il changer de main ? Alors que Waldemar Kita est actuellement aux commandes chez les Canaris, en coulisse, un projet serait en train de se monter pour racheter les Canaris. Et ce n’est autre que Mickaël Landreau, qui serait à la tête de cette opération. « Aujourd’hui, s’il y a des projets de reprise, qu’on me sollicite ou que je puisse avoir un impact par rapport à ce que j’ai pu faire, ce que je représente, ce que je suis dans ma vie d’homme, c’est inévitable que je puisse être évoqué. Maintenant, entre pouvoir, vouloir et réussir, il y a tout un monde », a répondu le principal intéressé concernant la possibilité de racheter le FC Nantes.

« Aucun rapprochement », mais…