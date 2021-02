Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Un projet colossal monté pour la succession de Kita ?

Publié le 15 février 2021 à 22h45 par D.M.

En place depuis 2007, Waldemar Kita pourrait être contraint de laisser sa place. Ancienne gloire du FC Nantes, Mickaël Landreau serait intéressé par le rachat du club et serait impliqué dans un incroyable projet de reprise.

Le FC Nantes traverse une nouvelle saison décevante, marquée par plusieurs changements au poste d'entraîneur. Après avoir décidé de se séparer de Christian Gourcuff, Waldemar Kita avait décidé d'accorder sa confiance à Raymond Domenech. Un pari qui a tourné au fiasco puisque l’ancien sélectionneur de l’équipe de France a laissé sa place à Antoine Kombouaré un peu plus d'un mois après son arrivée. Présent au FC Nantes depuis 2007, le président Waldemar Kita concentre toutes les critiques et plusieurs représentants politiques de la ville souhaitent son départ comme le 10 Sport vous l’annonçait le 8 février dernier.

Landreau impliqué dans un projet de rachat ?