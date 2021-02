Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Paredes sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 15 février 2021 à 22h15 par D.M.

Présent en conférence de presse à la veille du match de Ligue des champions face au FC Barcelone, Leandro Paredes a évoqué sa relation avec Mauricio Pochettino, arrivé au PSG en janvier dernier.

Nommé en janvier dernier à la place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’a pas le droit à l’erreur face au FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des champions. Pour affronter le club catalan ce mardi, le technicien argentin devrait une nouvelle fois faire confiance à Leandro Paredes dans l'entrejeu. Pas toujours en odeur de sainteté au PSG, le milieu de terrain semble avoir retrouvé des couleurs après l’arrivée de Pochettino et s’est installé ces dernières semaines comme l’un des hommes forts du club parisien.

« J'aime notre façon de travailler ensemble »