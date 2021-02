Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand gagnant de l'arrivée de Pochettino, c'est lui !

Publié le 15 février 2021 à 3h15 par A.M.

Arrivé début janvier, Mauricio Pochettino a un peu rebattu les cartes au PSG. Pour le plus grand bonheur de Leandro Paredes.

Voilà un mois et demi que Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel à la tête du Paris Saint-Germain. Pour le moment, le technicien argentin n'a pas encore apposé sa patte sur le jeu parisien ce qui semble normal en si peu de temps et avec l'enchaînement des matches qui laissent peu de places aux entraînements pour assimiler les concepts de l'ancien entraîneur de Tottenham. Cependant, en ce qui concerne le choix des joueurs, Mauricio Pochettino a une hiérarchie bien différente de celle de son prédécesseur.

Paredes, le taulier de Pochettino

Et un joueur semble particulièrement tirer son épingle du jeu : Leandro Paredes. Recruté durant le mois de janvier 2019, le milieu de terrain argentin était loin d'être le joueur le plus utilisé de l'effectif avec Thomas Tuchel qui lui préférait régulièrement Ander Herrera, Idrissa Gueye ou même Marquinhos pour évoluer aux cotés de Marco Verratti. C'est tout l'inverse avec Mauricio Pochettino qui a fait de son compatriote l'une des pierres angulaires de son équipe. Quand ils sont aptes, Marco Verratti et Leandro Paredes sont alignés en double pivot devant la défense. L'ancien milieu de terrain de l'AS Roma est le grand gagnant de l'arrivée de Pochettino au PSG.