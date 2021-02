Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de gueule de Pierre Ménès sur l'avenir de Draxler !

Publié le 16 février 2021 à 15h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Julian Draxler se semble plus avoir d'avenir au PSG. Selon Pierre Ménès, l'international allemand n'aurait plus du tout la tête à Paris et attendrait patiemment la fin de la saison pour retrouver un nouveau club.

Arrivé de Wolfsburg en janvier 2017, Julian Draxler n'est jamais parvenu à s'imposer au PSG. A Paris depuis quatre ans, l'international allemand a vu son statut se dégrader au fil des saisons. Très peu utilisé, Julian Draxler est devenu un indésirable et aurait pu partir à plusieurs reprises. Toutefois, le PSG n'a pas réussi à lui trouver un point de chute. En fin de contrat le 30 juin, le milieu offensif de 27 ans serait désormais condamné à partir à l'issue de cet exercice 2020-2021. Et à en croire Pierre Ménès, Julian Draxler ne se ferait déjà plus d'illusions en ce qui concerne son avenir au PSG et patienterait gentiment en attendant son départ l'été prochain.

«Draxler prend ses sous et attend la fin de son contrat»