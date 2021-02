Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone aurait pu ruiner les plans de Leonardo avec Pochettino !

Publié le 16 février 2021 à 13h10 par H.G.

Alors qu’il a rejoint le PSG en janvier en prenant la succession de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino aurait également pu avoir l’occasion de prendre les rênes du FC Barcelone il y a quelques mois.

Après le début de saison poussif du PSG, la direction du club de la capitale a décidé de prendre une décision radicale en limogeant Thomas Tuchel à six mois de la fin de son contrat. Et pour le remplacer, le board parisien a décidé de miser sur Mauricio Pochettino, qui a ainsi paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2022 assorti d’une année supplémentaire en option. Cependant, l’histoire aurait pu être différente pour le PSG et l’ancien entraîneur de Tottenham dans la mesure où ce dernier aurait pu rejoindre une autre écurie quelques mois auparavant…

Mauricio Pochettino aurait pu rejoindre le FC Barcelone en janvier 2020