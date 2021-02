Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez a pris une grosse décision pour le Barça !

Publié le 16 février 2021 à 12h00 par A.D.

Alors que la crise provoquée par le coronavirus aurait fait capoter son transfert vers le FC Barcelone, Lautaro Martinez ne penserait plus du tout à un départ de l'Inter.

En quête d'un buteur de classe mondiale depuis de longs mois, le Barça aurait identifié le profil de Lautaro Martinez. Faute de moyens suffisants, et notamment à cause de la crise liée au coronavirus, l'écurie blaugrana ne serait pas parvenue à trouver un accord avec l'Inter. Et alors qu'il en pincerait toujours pour Lautaro Martinez, le FC Barcelone pourrait être contraint d'abandonner l'idée de le recruter. En effet, le numéro 10 des Nerazzurri serait totalement passé à autre chose et n'aurait plus d'yeux que pour l'Inter.

Lautaro Martinez aurait oublié le Barça