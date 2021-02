Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone est passé à l’action pour cette pépite de Pochettino !

Publié le 16 février 2021 à 10h15 par H.G.

Alors que Kays Ruiz devrait quitter le PSG en fin de saison, le FC Barcelone serait intéressé par la perspective d’un retour de son ancienne pépite l’été prochain.

Le PSG va une nouvelle fois perdre un jeune joueur prometteur librement. En effet, Kays Ruiz devrait suivre les traces de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche l’été dernier en quittant le club de la capitale en fin de saison au terme de son contrat. C’est du moins ce qu’a affirmé RMC Sport il y a quelques semaines, le média français expliquant que Leonardo aurait aimé le conserver mais que le milieu de 18 ans n’aurait pas été convaincu par le projet qui lui a été présenté. Désormais, tandis que son départ libre se profile, toute la question est de savoir où Kays Ruiz poursuivra sa carrière la saison prochaine. Et dans cette optique, il se pourrait que le FC Barcelone soit une option crédible…

Le Barça travaille sur un retour de Kays Ruiz !