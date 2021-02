Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a tenté un improbable coup au PSG pour remplacer Neymar !

Publié le 16 février 2021 à 9h15 par H.G.

Tandis que Neymar rejoignait le PSG en août 2017, le FC Barcelone aurait alors tenté de s’attacher les services de Julian Draxler afin de le remplacer.

L’été 2017 restera à jamais dans l’histoire du PSG. Et pour cause, au cours de cette session estivale des transferts, le club de la capitale a enregistré les arrivées successives de Neymar et de Kylian Mbappé, respectivement arrachés au FC Barcelone et à l’AS Monaco. L’international brésilien est alors devenu le joueur le plus cher de tous les temps, le PSG ayant déboursé les 222 M€ de sa clause libératoire au FC Barcelone. De son côté, le club catalan a longtemps cherché à compenser le départ de son ancien numéro 11. Dans cette optique, il a recruté Ousmane Dembélé au Borussia Dortmund le même été puis Philippe Coutinho à Liverpool l’hiver suivant, mais c’est un tout autre joueur qui aurait pu rejoindre les rangs de l’écurie catalane…

Le Barça voulait négocier les 222 M€ de la clause de Neymar avec Julian Draxler !