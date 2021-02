Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a changé la donne pour Mbappé !

Publié le 15 février 2021 à 20h15 par Th.B.

Cultivant initialement le désir de se lancer un nouveau challenge à l’issue de la saison, Kylian Mbappé aurait changé d’avis en témoignant de la volonté de Neymar de prolonger son contrat au PSG. Un salaire pharaonique pourrait être proposé au Français.

« Oui bien sûr ça discute. J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion » . Pour Canal+ , Kylian Mbappé faisait passer un message clair à la direction sportive du PSG gérée par Leonardo. Le dirigeant brésilien travaillerait sur la prolongation de Neymar qui serait en très bonne voie, bien que le10sport.com vous assurait le 1er février dernier qu’un accord n’avait pas encore été trouvé entre les deux parties. En ce qui concerne Mbappé, l’opération serait plus délicate en raison de ses demandes financières exigées comme étant trop importantes d’après Fabrizio Romano. Néanmoins, Neymar pourrait bien avoir fait une fleur au PSG avec Mbappé.

Mbappé poussé à rester grâce à Neymar, un coup énorme en préparation