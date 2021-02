Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’est pas au bout de ses peines pour Neymar et Mbappé…

Publié le 15 février 2021 à 17h30 par Th.B. mis à jour le 15 février 2021 à 17h31

Outre la colossale opération Lionel Messi, Leonardo s’activerait en coulisse pour boucler les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian pour lesquelles le directeur sportif du PSG aurait encore beaucoup de travail à fournir.

Le PSG pourrait connaître des prochains mois particulièrement agités en coulisse. En effet, après n’avoir recruté ni vendu personne lors du mercato hivernal, Leonardo et l’ensemble de la direction sportive devraient se montrer plutôt actifs sur le marché des transferts. Lionel Messi serait susceptible d’être la grande recrue estivale du Paris Saint-Germain. D’après France Football et plus récemment L’Équipe , le club de la capitale travaillerait à tous les étages, du vestiaire à la direction, afin de convaincre le capitaine du FC Barcelone de rejoindre le club. Neymar, qui a connu Messi lors de son passage au Barça de 2013 à 2017, resterait en contact avec l’Argentin afin de lui dresser un portrait flatteur du PSG et de la vie à Paris. Au rayon des arrivées, David Alaba, Sergio Ramos ou encore Raphaël Varane seraient susceptibles de débarquer. Cependant, Leonardo travaillerait sur deux dossiers de la plus haute importance : les prolongations de Neymar et de Kylian Mbappé. Le10sport.com vous révélait le 1er février qu’il n’y avait toujours pas d’accord entre le PSG et le clan Neymar. Et la tendance se confirme.

Neymar, un dossier (presque) bouclé

Cela fait plus d’une semaine que la prolongation de Neymar est attendue. Via ses déclarations à TF1 pour l’émission Sept à Huit , la star du PSG n’a pas caché son affection pour le club de la capitale et assurait s’y sentir particulièrement bien. En outre, Neymar incitait Kylian Mbappé à prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022, comme le sien. Sur Twitter , le Brésilien publiait récemment une photo de lui avec la légende suivante : Je t’aime Paris. À l’occasion de sa rubrique Here We Go pour CBS Sports, Fabrizio Romano a clairement fait savoir que la prolongation de Neymar ne serait plus qu’une question de temps. Il ne resterait plus que quelques détails à régler pour qu’un accord total soit trouvé entre le joueur et la direction parisienne pour une prolongation de contrat de quatre ans. Par la suite, Leonardo pourra se pencher sur un dossier bien plus délicat : celui de Kylian Mbappé.

Mbappé, un dossier loin d’être facile…