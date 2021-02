Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé reçoit un énorme message pour son avenir !

Publié le 16 février 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que la prolongation d’Ousmane Dembélé est également l’un des gros sujets au FC Barcelone, Joan Laporta a pris position concernant l’avenir du Français.

Actuellement, au FC Barcelone, c’est le cas de Lionel Messi qui retient toute l’attention. Mais d’autres dossiers devront être à gérer par le futur président du club catalan. Cela sera notamment le cas avec Ousmane Dembélé. Sous contrat jusqu’en 2022, le champion du monde se retrouve à un moment important pour la suite de sa carrière. Soit Dembélé prolonge avec le Barça, soit il pourrait être vendu cet été pour éviter un départ libre un an plus tard. Et concernant ce dilemme, Joan Laporta semble avoir déjà choisi.

« Je suis un grand fan de Dembélé »