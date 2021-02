Foot - PSG

PSG/Barcelone : Neymar, Messi… Quand Dembélé s’enflamme pour la remontada !

Publié le 15 février 2021 à 7h45 par B.C.

Interrogé par l’UEFA à quelques jours des retrouvailles entre le PSG et le FC Barcelone, Ousmane Dembélé a évoqué l’épisode de la remontada survenu en 2017.

Finaliste de la dernière édition, le PSG s’apprête à retrouver ce mardi son meilleur ennemi européen en Ligue des champions : le FC Barcelone. Ce huitième de finale est forcément particulier pour les deux clubs, qui ne se sont pas affrontés depuis un soir de mars 2017, qui avait vu le club culé l’emporter face au Paris Saint-Germain sur le score de 6-1, permettant ainsi de faire son retard sur le match aller (4-0). Interrogé par l’UEFA sur cette rencontre alléchante, Ousmane Dembélé est revenu sur cet épisode forcément douloureux pour les supporters du PSG.

« Un match qui restera dans les années, surtout du côté du Barça »